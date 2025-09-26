COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

MARCIO ERMENEGILDO DECORAÇÕES – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O renomado decorador MARCIO ERMENEGILDO de Cacoal/RO, além de ser homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO é o decorador oficial do evento, que acontece no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação WESLEY LAUTERTE – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O cirurgião-dentista WESLEY LAUTERTE especialista em Reabilitação Oral, Facetas e Implantes com mais de 20 ANOS de experiência e trabalho consolidado em seu segmento, com sua moderna e elegante Clínica ORAL DESIGN em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. A Clínica ORAL DESIGN não atende apenas uma agenda estrelada com o especialista Wesley Lauterte, pois tem vários outros profissionais de diferentes especialidades que atendem uma agenda normal de clientes

LINDA VON RONDON – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A renomada estilista LINDA VON RONDON empreendedora da alta costura, com agenda por todo o país, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

MILHAS VIAGENS E TURISMO – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A agência MILHAS VIAGENS E TURISMO da empresária Alessandra Stecca em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

PAULO HENRIQUE DE SÁ – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O renomado fotógrafo PAULO HENRIQUE DE SÁ de Ji-Paraná/RO, além de ser homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO é ainda, o fotógrafo oficial do evento, que acontece no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

CLÍNICA AUDIODONTO – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A Clínica AUDIODONTO da fonoaudióloga Ana Margarida Peres Silva em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

COPACABANA BEACH TENNIS – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A arena COPACABANA BEACH TENNIS do casal de advogados Marcelo Pena Carvalho e Valeska Pena Carvalho em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

KRIARTES COMUNICAÇÃO VISUAL – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A empresa KRIARTES COMUNICAÇÃO VISUAL do casal Rosana Maia e Marcio Maia em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

VIOLINISTA LUCAS LACERDA – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O violinista LUCAS LACERDA de Ji-Paraná/RO, além de ser homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO fará ainda apresentações durante o evento, que acontece no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

TRACK & FIELD – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A TRACK & FIELD CACOAL do casal empreendedor José Goularte e Janaína Almeida em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO pela sua renomada franquia no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação. Na foto Janaína vestiu os elegantes trajes e bolsa da renomada marca Track & Field, e os cobiçados tênis da marca Cloudtec Phase Shoes

COQE SALON – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 O COQE SALON da empresária Sandra Moratto em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

HOKEN – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A HOKEN Purificadores de Água do casal Master franqueado Luzia Mendes e Sérgio Rodrigues dos Santos em Cacoal/RO, receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO no dia 25 de outubro próximo, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

SICOOB FRONTEIRAS – 26 ANOS No último dia 19, a renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS comemorou seus 26 ANOS de cooperação e desenvolvimento regional, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Registrei na sede da cooperativa em Cacoal/RO, que reafirma seu papel como agente de transformação econômica e social, um dos fundadores e assessor jurídico advogado Vornei Bernardes da Costa e a diretora de negócios Rosilaine Repiso Izidoro

SICOOB FRONTEIRAS – 26 ANOS No último dia 19, a renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS comemorou seus 26 ANOS de cooperação e desenvolvimento regional, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Registrei na sede da cooperativa em Cacoal/RO, um dos fundadores e ex-presidente Gilmar Odorisi e a atenciosa gerente PF Sandra Cristina

SICOOB FRONTEIRAS – 26 ANOS No último dia 19, a renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS comemorou seus 26 ANOS de cooperação e desenvolvimento regional, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Registrei na sede da cooperativa em Cacoal/RO, Heitor Gomes coordenador de Comunicação, Marketing e Ação Social, Marcos Antônio gerente de Estratégia e Negócios, Rosilaine Repiso Izidoro diretora de Negócios, advogado Vornei Bernardes da Costa assessor jurídico, Andressa Ródão gerente Administrativa, Adir José gerente do Comitê de Crédito e Robson Virtuoso coordenador de Gestão de Pessoas

SICOOB FRONTEIRAS – 26 ANOS No último dia 19, a renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS comemorou seus 26 ANOS de cooperação e desenvolvimento regional, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Registrei na sede da cooperativa em Cacoal/RO, parte dos atenciosos e capacitados colaboradores do SICOOB FRONTEIRAS da agência Cacoal

Edmar Diniz Lima – GWM Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o empresário Edmar Diniz Lima realizou Test Drive na pista off-road exclusiva GWM em modelos da famosa marca

SEMANA DO CLIENTE – GWM CACOAL No último dia 19, com churrasco e shopp a concessionária GWM Mega Motors em Cacoal/RO, recepcionou inúmeros clientes. Registrei o casal Leda Pommer e Adailton Barbosa da ROMMANEL em Rondônia e Acre, clientes da famosa marca GWM na Mega Motors em Porto Velho

SEMANA DO CLIENTE – GWM CACOAL No último dia 19, com churrasco e shopp a concessionária GWM Mega Motors em Cacoal/RO, recepcionou inúmeros clientes. Registrei Francisco Pedro Vieira o conhecido Ceará e o renomado médico oftalmologista João Lannes Simões Junior

SEMANA DO CLIENTE – GWM CACOAL No último dia 19, com churrasco e shopp a concessionária GWM Mega Motors em Cacoal/RO, recepcionou inúmeros clientes. Registrei Francisco Rafael, Adilson Domingues, a gestora de vendas PSV Rute Mandrick, advogado Giovani Zancan, juiz de direito Mário José Milani e Silva e a esposa vereadora Amália Milani

VIAGEM AO CHILE Em recente viagem ao Chile país da América do Sul, que ocupa uma longa e estreita faixa costeira encravada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, os casais Luiz Gotardo e Thayse Freiberger Gotardo, e Ely e Glória Valença desfrutaram muitos momentos descontraídos durante o Encontro Estratégico JCB

KUMON UNIDADE CACOAL A empresária Ana Cláudia Takahashi Bianchini orientadora KUMON Unidade de Cacoal/RO, participou recentemente do prestigiado 36º Encontro Sul-americano de orientadores do Kumon no Hotel Gran Mareiro na Praia do Futuro em Fortaleza/CE