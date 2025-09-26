Facebook Instagram
sexta-feira, 26 de setembro de 2025.

Deputada Lebrinha destina R$ 405 mil para aquisição de motos em Colorado do Oeste

Recursos vão beneficiar agentes comunitários de saúde e ampliar a agilidade no atendimento à população
Foto: Assessoria

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 405 mil para a compra de 30 motocicletas que vão atender os agentes comunitários de saúde de Colorado do Oeste. O investimento foi viabilizado em parceria com a vereadora Tatiane Inácio e já está autorizado para execução.

O recurso vai fortalecer o trabalho dos agentes, garantindo mais agilidade no atendimento às famílias e melhores condições de deslocamento no dia a dia. Além de beneficiar os profissionais, a medida também impacta diretamente os pacientes atendidos na atenção básica.

“Nosso mandato tem compromisso com quem está na ponta, cuidando das pessoas. Esses veículos vão facilitar o trabalho dos agentes e assegurar um atendimento mais rápido e eficiente para a população”, afirmou Gislaine Lebrinha.

A deputada destacou ainda o apoio do Governo de Rondônia para a viabilização do recurso, que atende uma demanda apresentada pela vereadora Tatiane Inácio.

