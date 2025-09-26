Eyder Brasil propõe Semana Estadual “Falar cura, ouvir ajuda” para prevenção ao suicídio em RO

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou um Projeto de Lei que cria a Semana Estadual “Falar cura, ouvir ajuda”, a ser realizada anualmente na segunda semana de setembro.

A proposta visa fortalecer as políticas públicas de prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental no estado.

“Precisamos falar sobre saúde mental sem tabus. Falar cura, ouvir ajuda. Essa semana será um espaço para debates, palestras e ações em escolas e entidades, incentivando a empatia, o acolhimento e a valorização da vida”, afirmou Eyder Brasil.

A meta é conscientizar e envolver escolas, órgãos públicos e instituições privadas na prevenção ao suicídio e no fortalecimento da saúde mental.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. No Brasil, já são mais de 16 mil mortes anuais, com destaque para o crescimento dos casos entre jovens de 10 a 24 anos. Em Rondônia, a situação é ainda mais grave: a taxa de suicídios atingiu 8,41 por 100 mil habitantes, superando a média nacional (7,45) e a média da Região Norte (6,97).