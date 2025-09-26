Furto de gado é registrado em propriedade rural de Chupinguaia

Na manhã desta sexta-feira, 26, por volta das 10h, um homem identificado por D. procurou o Quartel da Polícia Militar de Chupinguaia para denunciar o furto de gado em sua propriedade rural.

Segundo relatado pela vítima, há cerca de dois meses, ao realizar a contagem de seu rebanho, constatou a falta de 22 cabeças de gado, sendo quatro bezerros e 18 bezerras.

Ele acrescentou que, em certa tarde, ouviu o barulho de um caminhão descendo pela estrada vicinal que passa dentro de sua propriedade e pela do vizinho. A via possui uma porteira de acesso entre os dois lotes, por onde o gado poderia ter sido subtraído.

De acordo com D., quando o caminhão retornou, já estava carregado. Ao questionar o vizinho sobre a venda de gado, este teria informado que havia comercializado animais para o filho de um homem identificado como V.F. Contudo, no dia seguinte, o suposto comprador negou a negociação, afirmando que não havia adquirido nenhum gado.

Ainda segundo a vítima, ao questionar o motorista do caminhão, identificado como A., este declarou que havia transportado os animais para uma fazenda da região.

Diante da situação, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do furto e identificar os responsáveis.