Homem agride companheira e a empurra contra meio-fio durante discussão em Vilhena

No começo da madrugada desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada a uma residência na Avenida Nadir Ereno Graebin, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, para averiguar denúncia de violência doméstica.

No local, os policiais encontraram uma mulher de 48 anos, que relatou conviver com o companheiro, identificado como P.S.C.L., de 46 anos, há cerca de dois meses. Segundo a vítima, ambos ingeriam bebida alcoólica quando, por motivos fúteis, o homem passou a agredi-la com socos no rosto.

Após cessarem as agressões, uma nova discussão teve início já na parte externa do imóvel, em via pública. Na ocasião, o suspeito tentava embarcar em sua motocicleta. A mulher, temendo que ele conduzisse o veículo embriagado, tentou impedir sua saída, momento em que foi empurrada pelo companheiro e caiu, batendo a cabeça no meio-fio, o que resultou em uma lesão.

O agressor fugiu do local logo em seguida, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos.

Em depoimento, a mulher disse ter medo do amasio, que ainda a ameaçou, mas afirmou não desejar medida protetiva. Ela informou ainda que ele teria seguido para a própria residência, sem saber precisar o endereço.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que adotará as providências cabíveis.