Homem em situação de rua dá entrada no Hospital Regional com perfuração abdominal em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 26, por volta das 10h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma ocorrência no Hospital Regional de Vilhena, onde um homem havia dado entrada no pronto socorro com ferimento na região abdominal.

A vítima foi identificada como E.L., relatou residir em situação de rua. Ele contou aos policiais que acordou já lesionado, apresentando perfuração no abdômen, mas não soube precisar quem seria o autor da agressão, nem as circunstâncias em que ocorreu. E., também não conseguiu informar o local onde estava dormindo quando foi ferido.

De acordo com o comerciante J.S., a vítima entrou em seu estabelecimento pedindo ajuda e mostrando o ferimento. O homem teria dito apenas que não sabia quem o havia atacado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na Avenida Fiorindo Santini, Setor 29, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima ao pronto socorro do Hospital Regional.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação para a lesão sofrida por E. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar o ocorrido.