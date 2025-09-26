Mulher perde R$ 2,5 mil após cair em golpe de falsos gerentes de banco em Chupinguaia

No final da tarde de quinta-feira, 25, uma mulher identificada como C.S., procurou o Quartel da Polícia Militar de Chupinguaia para denunciar que havia sido vítima de estelionatários.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que recebeu uma ligação telefônica de pessoas que se apresentaram como gerentes da agência bancária Sicoob/Chupinguaia.

Durante o contato, inclusive por meio de videochamada, os criminosos solicitaram dados pessoais, número da conta e senha bancária. Sem desconfiar da fraude, a mulher acabou repassando as informações.

Na sequência, utilizando recursos digitais, os golpistas realizaram movimentações financeiras indevidas, retirando de sua conta aproximadamente R$ 2,5 mil.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pelas investigações e pelas medidas cabíveis.