PF e IBAMA deflagram operação contra exploração ilegal de madeira em Terra Indígena Roosevelt em RO

Na quinta-feira, 25, a Polícia Federal (PF), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), deflagrou a Operação Lignum II com o objetivo de combater a exploração ilegal de madeira e impedir o acesso não autorizado à Terra Indígena Roosevelt, em Rondônia.

A ação teve como alvo áreas de ingresso proibido dentro da reserva e contou com a participação de 15 policiais federais e dois analistas ambientais. As equipes se deslocaram para pontos de difícil acesso, onde encontraram estruturas e veículos utilizados para a retirada clandestina de recursos florestais em território indígena de usufruto exclusivo dos povos originários.

Durante a operação, foram inutilizados 10 caminhões, dois tratores, duas motos e um acampamento empregados na prática criminosa, seguindo critérios técnicos e legais para evitar a continuidade da atividade ilícita.

As investigações seguem com a análise do material coletado em campo e a identificação dos responsáveis pelas infrações ambientais e contra o patrimônio da União.

Em nota, a Polícia Federal reforçou o compromisso com a proteção das terras indígenas e o combate aos crimes ambientais, sobretudo aqueles que violam os direitos constitucionais das comunidades tradicionais e ameaçam a biodiversidade amazônica.

