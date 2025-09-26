Senador Bagattoli entrega ônibus adaptado para o transporte de pacientes em Vilhena

Na próxima segunda-feira, 29, o senador Jaime Bagattoli (PL) irá fazer mais uma entrega para a saúde de Vilhena. Desta vez, o item é um ônibus tipo leito que será usado para o transporte de pacientes a outros municípios do estado.

Segundo o senador, o investimento no veículo é para dar mais segurança aos pacientes que ainda precisam se submeter a viagens pelas rodovias do estado. Esse é o caso, por exemplo, de pacientes oncológicos.

“Apesar dos meus recentes investimentos em especialidades médicas em Vilhena, muitos pacientes que lutam contra o câncer só encontram o tratamento necessário no Hospital do Amor, em Porto Velho. Por isso, esse ônibus chega para atender essa necessidade e de outros pacientes da região que precisam ir à capital ou até mesmo a outro município do estado”, explica o senador.

Ao todo, Bagattoli já destinou mais de R$ 24 milhões para a saúde do município. Valores que ajudaram na compra de equipamentos, medicamentos, insumos e custeio da atenção médica e, recentemente, na oferta de atendimentos com especialistas médicos.

Bagattoli também tem investido recursos na ordem de milhões de reais para a construção do Centro de Imagem de Vilhena que contará com um aparelho completo de ressonância magnética, equipamento também adquirido com recursos do senador.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ainda na segunda-feira (29), Bagattoli fará uma prestação de contas do seu mandato em Vilhena. A expectativa é detalhar os recursos em conta que já mudaram a infraestrutura, saúde, assistência social e apoio aos pequenos produtores da região.