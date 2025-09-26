Vaquejada em Colorado do Oeste movimenta economia e tradição com apoio do deputado Ezequiel Neiva

Colorado do Oeste recebe, entre os dias 26 e 28 de setembro, a 13ª edição da Vaquejada do Parque Santa Rita, um dos eventos mais tradicionais do município e que já faz parte do calendário cultural da região. O evento conta com investimento de R$ 70 mil de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil).

Com uma programação diversificada iniciando nesta sexta-feira, a festa promete reunir competidores, famílias e visitantes de várias localidades, fortalecendo o turismo, a economia e a valorização da cultura nordestina no Cone Sul de Rondônia.

A edição deste ano conta com R$ 53 mil em premiação, distribuídos entre diferentes categorias da competição. Entre os destaques da programação, está a categoria máster nesta sexta-feira (26). A programação segue no sábado com a abertura oficial e provas de profissionais e amadores no sábado (27), seguida do animado bailão da Vaquejada à noite, além da grande final da competição no domingo (28), acompanhada de almoço, churrasco e comidas típicas.

O evento é organizado pelo Dr. Lourinaldo, grande incentivado da vaquejada na região. “Neste ano ganhamos um importante reforço: o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva, que destinou R$ 70 mil em emenda parlamentar individual para garantir a realização da vaquejada”, reforçou.

Para o deputado, o investimento no evento vai além da valorização cultural. “A vaquejada movimenta a economia local, fortalece a tradição e gera oportunidade de lazer e renda para os moradores de Colorado do Oeste e toda a região. É uma festa que reúne famílias e ajuda a manter viva uma parte importante da nossa cultura”, destacou Ezequiel Neiva.

Além do impacto cultural, a vaquejada também representa uma significativa contribuição social e econômica para o município. O evento impulsiona setores como comércio, hotelaria, transporte e gastronomia, gerando empregos temporários e atraindo visitantes que consomem produtos e serviços locais.

Com uma mistura de tradição, competição e confraternização, a 13ª Vaquejada do Parque Santa Rita promete ser mais uma edição de sucesso, reafirmando o papel de Colorado do Oeste como referência na preservação e valorização da cultura da vaquejada em Rondônia.