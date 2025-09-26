VÍDEO: secretário de saúde anuncia atendimento da VAN Odontológica em Vilhena

O secretário municipal de saúde de Vilhena, Wagner Borges, anunciou o início do atendimento da VAN Odontológica no município.

A informação aconteceu no último final de semana durante o lançamento da pedra fundamental da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Moysés de Freitas.

“É um avanço na saúde bucal do nosso município através de uma VAN adaptada para atender os lugares mais extremos do nosso município”, destacou o titular da Semus.

Aproveitando o momento, Borges comentou sobre a construção da nova UBS, atenderá cerca de 25 mil pessoas de dez bairros, receberá o nome de UBS Drª Laura Maria Possa, em homenagem à médica vilhenense falecida em abril. “Isso aqui é projeto nosso, foi fruto de dedicação dos nossos engenheiros”, declarou.