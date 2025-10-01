VÍDEO: moradora de Vilhena informa restabelecimento de energia elétrica após reportagem no EXTRA

A vilhenense Hiasmin Rodrigues da Silva, residente da Travessa B, nº 4921, no bairro Bela Vista, enviou vídeo ao Extra de Rondônia e informou que, na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, funcionários da Energisa foram até sua casa e resolveram o problema da falta de energia elétrica

Ela havia denunciado o caso através de publicação feita no Extra de Rondônia nesta terça-feira, 30 (leia mais AQUI).

Ao site, Hiasmin, que é mãe de uma criança autista que necessita de cuidados especiais, explicou que estava há cinco dias sem energia elétrica, mesmo após diversas reclamações junto à Energisa.