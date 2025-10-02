Facebook Instagram
quinta-feira, 02 de outubro de 2025.

Em nota, Seduc se manifesta sobre bullying em escola que virou caso de polícia em Cabixi

Denúncia foi formalizada na polícia pela mãe de uma adolescente
Cidade de Cabixi / Foto: Divulgação

Em nota enviada à redação do Extra de Rondônia na tarde desta quinta-feira, 2º de outubro, a coordenadoria regional do Cone Sul, da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (Seduc), se manifestou a respeito de denúncia de bullying numa escola que agita o município de Cabixi.

A denúncia foi formalizada na polícia pela mãe de uma adolescente estudante da escola estadual José de Anchieta. Entretanto, o diretor e uma orientadora da referida escola negaram as acusações (leia mais AQUI e AQUI).

Contudo, a Seduc afirmou que “foram apurados os fatos e constatado que a informação não procede”. Garante, ainda, que “o que ocorreu foi apenas um comunicado de rotina aos estudantes sobre o uso adequado do uniforme escolar”.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) informa que, diante de denúncia divulgada em redes sociais envolvendo suposta prática de bullying na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Anchieta, em Cabixi, foram apurados os fatos e constatado que a informação não procede.

No dia citado, nem o gestor da escola nem a aluna mencionada estavam presentes na instituição. O que ocorreu foi apenas um comunicado de rotina aos estudantes sobre o uso adequado do uniforme escolar, conforme previsto no Regimento Interno da escola, aprovado pela comunidade escolar e homologado pela Seduc.

A Seduc reforça que a escola mantém ações permanentes de prevenção e combate ao bullying, por meio de palestras, campanhas educativas e reuniões com estudantes e famílias, priorizando sempre o respeito, a inclusão e a convivência saudável no ambiente escolar.

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – Seduc

