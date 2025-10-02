Em nota, Seduc se manifesta sobre bullying em escola que virou caso de polícia em Cabixi

Em nota enviada à redação do Extra de Rondônia na tarde desta quinta-feira, 2º de outubro, a coordenadoria regional do Cone Sul, da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (Seduc), se manifestou a respeito de denúncia de bullying numa escola que agita o município de Cabixi.

A denúncia foi formalizada na polícia pela mãe de uma adolescente estudante da escola estadual José de Anchieta. Entretanto, o diretor e uma orientadora da referida escola negaram as acusações (leia mais AQUI e AQUI).

Contudo, a Seduc afirmou que “foram apurados os fatos e constatado que a informação não procede”. Garante, ainda, que “o que ocorreu foi apenas um comunicado de rotina aos estudantes sobre o uso adequado do uniforme escolar”.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) informa que, diante de denúncia divulgada em redes sociais envolvendo suposta prática de bullying na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Anchieta, em Cabixi, foram apurados os fatos e constatado que a informação não procede.

No dia citado, nem o gestor da escola nem a aluna mencionada estavam presentes na instituição. O que ocorreu foi apenas um comunicado de rotina aos estudantes sobre o uso adequado do uniforme escolar, conforme previsto no Regimento Interno da escola, aprovado pela comunidade escolar e homologado pela Seduc.

A Seduc reforça que a escola mantém ações permanentes de prevenção e combate ao bullying, por meio de palestras, campanhas educativas e reuniões com estudantes e famílias, priorizando sempre o respeito, a inclusão e a convivência saudável no ambiente escolar.

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – Seduc