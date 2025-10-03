Deputado Jean Mendonça revela detalhes de momento de terror durante invasão a residência em Pimenta Bueno

Na manhã desta sexta-feira, 03 de outubro, o deputado estadual Jean Mendonça e sua família viveram momentos de terror após terem a residência invadida por três criminosos, em Pimenta Bueno, Rondônia.

Segundo o parlamentar, por volta das 7h ele ouviu um barulho suspeito dentro da casa. Ao verificar, foi surpreendido junto à esposa pelos bandidos. Um deles, em posse de uma arma de fogo, rendeu o casal exigindo dinheiro e transferências via Pix.

Jean relatou que tentou acalmar os assaltantes, pedindo que levassem o que quisessem e fossem embora. Pouco depois, uma prima do deputado chegou ao local e também foi feita refém. Todos foram amarrados. Durante a ação, um dos criminosos mantinha contato constante por telefone com uma pessoa ainda não identificada.

AÇÃO RÁPIDA DA PM

Vizinhos perceberam a movimentação estranha e acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente à residência. No momento da chegada dos policiais, Jean e sua prima já estavam na caminhonete do parlamentar, sendo usados como reféns em uma tentativa de sequestro.

A PM cercou a área e recebeu apoio da Polícia Civil. Um dos suspeitos conseguiu escapar pelos fundos da casa, fugindo em direção a um rio. Ele foi identificado como Marcelo Pereira dos Santos da Silva, conhecido como “Perereca”, indivíduo considerado perigoso e já conhecido pelas autoridades.

Enquanto isso, os outros dois envolvidos permaneceram no local com as vítimas. O negociador da Polícia Militar iniciou as tratativas, e os criminosos exigiram a presença da imprensa para se entregar. O pedido foi atendido, e em seguida os reféns foram libertados sem ferimentos, embora bastante abalados.

PRISÕES E INVESTIGAÇÕES

Na delegacia, foi constatado que um dos capturados é menor de idade, morador de Cacoal. O outro suspeito é da cidade de Espigão do Oeste. As autoridades acreditam que o grupo esteja ligado a outros crimes recentes na região, incluindo a invasão de uma residência no bairro BNH, em Pimenta Bueno, e a tentativa de invasão a uma casa em Espigão do Oeste.

A Polícia segue em diligências para localizar o fugitivo conhecido como “Perereca”.