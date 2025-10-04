Ferramentas são furtadas de residência em construção no bairro Jardim América em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 3 de outubro, uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar deslocou-se até a Rua Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim América, em Vilhena, para atender a uma ocorrência de furto em uma residência em construção.

No local, o solicitante informou aos policiais que o crime ocorreu durante o intervalo de almoço dos funcionários. Nesse período, um indivíduo ainda não identificado entrou na obra e furtou diversas ferramentas utilizadas na execução dos serviços.

Entre os objetos levados estão uma serra mármore da marca Bosch, uma serra circular e uma esmerilhadeira, ambas da marca Makita, além de uma bolsa de cor preta contendo várias chaves multiuso.

Imagens obtidas nas proximidades mostram o suspeito deixando o local a pé, tomando rumo ignorado logo após o crime.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pelas investigações e possíveis diligências para identificar e localizar o autor do furto.