Facebook Instagram
domingo, 05 de outubro de 2025.

Ferramentas são furtadas de residência em construção no bairro Jardim América em Vilhena

Criminoso aproveitou intervalo de almoço dos trabalhadores para entrar na obra e levar equipamentos elétricos; ação foi registrada por câmeras
Imagens obtidas nas proximidades mostram o suspeito deixando o local a pé, tomando rumo ignorado logo após o crime

Na tarde de sexta-feira, 3 de outubro, uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar deslocou-se até a Rua Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim América, em Vilhena, para atender a uma ocorrência de furto em uma residência em construção.

No local, o solicitante informou aos policiais que o crime ocorreu durante o intervalo de almoço dos funcionários. Nesse período, um indivíduo ainda não identificado entrou na obra e furtou diversas ferramentas utilizadas na execução dos serviços.

Entre os objetos levados estão uma serra mármore da marca Bosch, uma serra circular e uma esmerilhadeira, ambas da marca Makita, além de uma bolsa de cor preta contendo várias chaves multiuso.

Imagens obtidas nas proximidades mostram o suspeito deixando o local a pé, tomando rumo ignorado logo após o crime.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pelas investigações e possíveis diligências para identificar e localizar o autor do furto.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.