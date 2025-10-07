Indicação de Celso Machado, Câmara aprova compra de uniformes escolares que beneficiará mais de 12 mil alunos em 2026 em Vilhena

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 6, por unanimidade, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei nº 7.173/2025, que institui o Programa de fornecimento gratuito de uniformes escolares aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino em Vilhena.

O projeto, indicação do presidente do parlamento, Celso Machado, beneficiará mais de 12 mil alunos da rede municipal em 2026.

No final de setembro, o prefeito Flori Cordeiro (PODE) já havia anunciado o benefício, que terá um investimento de R$ 2,1 milhões (leia mais AQUI). Por outro lado, quase 3.500 alunos cadastrados no CadÚnico, com dados atualizados, receberão também tênis e mochilas escolares.

Através das redes sociais, Dr Celso, como é conhecido, comentou a aprovação do projeto. “A educação é a base de um futuro melhor. Pensando nas nossas crianças e em suas famílias, elaboramos um projeto de lei para garantir kits escolares a todos os alunos da rede municipal. Com alegria, compartilhamos que o prefeito Flori Cordeiro atendeu nossa proposta e já realizou a aquisição desses kits, beneficiando quase 12 mil estudantes de Vilhena. Quem me acompanha sabe o quanto cobrei em cada sessão da Câmara para que o Executivo atendesse essa demanda tão importante. Parabenizo o prefeito por atender essa importante demanda e reforço meu compromisso de continuar trabalhando por uma educação de qualidade para todos”, disse o parlamentar ao Extra de Rondônia.

Através de sua assessoria de imprensa, Flori afirmou que a entrega gratuita dos uniformes representa um importante alívio financeiro para muitas famílias, reduzindo despesas e promovendo maior inclusão social.