VÍDEO: Após três dias de buscas, corpo de empresário de Cacoal é encontrado no rio Barão do Melgaço entre Vilhena e Pimenta Bueno

Foi encontrado no final da manhã desta terça-feira, 7 de outubro, o corpo do empresário Paulo Eduardo Rodrigues Soares, de 46 anos, morador de Cacoal, que estava desaparecido desde o último domingo (5) nas águas do rio Barão do Melgaço, em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Vilhena e Pimenta Bueno.

De acordo com informações, Paulo desapareceu após conseguir salvar a filha de três anos, que caiu no rio enquanto brincava com outras crianças às margens do local.

O corpo foi localizado enroscado em galhos de árvores, a aproximadamente 800 metros do ponto onde ele submergiu. As buscas foram realizadas por equipes de mergulhadores de Vilhena e Pimenta Bueno, que desde o domingo trabalhavam de forma ininterrupta para localizar a vítima.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado e encaminhado para Cacoal, onde será velado e sepultado.

O caso comoveu familiares, amigos e moradores da cidade, que nas redes sociais prestaram homenagens ao empresário, lembrado por sua dedicação à família e à comunidade.

>>>Vídeo: