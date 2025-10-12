Homem que teria ateado fogo no próprio corpo morre no HR de Vilhena

Morreu neste domingo, 12 de outubro de 2025, no Hospital Regional de Vilhena, o homem que teria atentado contra a própria vida na manhã da última segunda-feira, 6. (Leia mais AQUI).

Na ocasião, a vítima teria jogado álcool sobre o corpo e ateado fogo, sofrendo queimaduras graves. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e socorreu o homem em estado crítico ao Hospital Regional, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Durante o incidente, a esposa da vítima também sofreu ferimentos ao tentar apagar as chamas e prestar socorro ao marido.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, que aconteceu em uma residência localizada no bairro Jardim Vitória, em Vilhena.