Base do Corpo de Bombeiros reforça combate a incêndios e ações de prevenção na região de Corumbiara

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia mantém presença ativa em 17 cidades, atendendo mais de 80% da população.

Entretanto, visando ampliar o alcance dos serviços e atender também os municípios que ainda não possuem unidades próprias, o Governo do Estado, por meio do Comando-Geral sob a liderança do Coronel Nivaldo, implantou 15 bases descentralizadas em regiões com altos índices de incêndios — muitas delas em áreas vulneráveis, de litígio ou de preservação ambiental, como parques estaduais.

Uma dessas estruturas está localizada nas proximidades do Parque Estadual de Corumbiara. A base conta com uma equipe de oito bombeiros de prontidão 24 horas, duas viaturas de combate a incêndio e diversos equipamentos, garantindo resposta rápida e eficiente às ocorrências registradas na região e em cidades vizinhas.

Nos últimos 12 dias, a Base de Corumbiara foi acionada mais de dez vezes para combater incêndios florestais em áreas do parque e em propriedades rurais, atuando de forma incansável na proteção do meio ambiente, do patrimônio e da vida da população.

Além das ações de combate, o Corpo de Bombeiros reforça que a melhor forma de enfrentar os incêndios é preveni-los. Por isso, as equipes têm desenvolvido um trabalho contínuo de conscientização junto à comunidade, tanto na zona rural quanto na urbana, em todo o estado.

O tenente comandante da base de Corumbiara destacou que o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia está sempre à disposição da sociedade. Em casos de emergência, a população deve acionar o número 193.

>>>Vídeos abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>