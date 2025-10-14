Cemitério-Parque Campo Santo Alto da Paz opera com mil vagas em Vilhena

O município de Vilhena e o Cone Sul de Rondônia passam a contar com uma nova opção para serviços funerários: o Cemitério-Parque Campo Santo Alto da Paz.

Localizado na Linha 135, nas proximidades do bairro União, o empreendimento já está em pleno funcionamento, oferecendo uma alternativa de sepultamento e auxiliando a desafogar a alta demanda do cemitério público municipal.

O Campo Santo Alto da Paz adota o moderno conceito de cemitério-parque, que combina áreas de sepultamento com amplos espaços ajardinados, buscando oferecer um ambiente de tranquilidade e respeito.

O novo cemitério particular ocupa inicialmente cerca de cinco hectares, com uma reserva de aproximadamente 20 hectares para futuras expansões. A estrutura já conta com mil espaços disponíveis para sepultamento, incluindo:

Gavetas Verticais (uma vaga).

Gavetas Horizontais (duas vagas com posse perpétua).

Criptas Familiares (quatro vagas com posse perpétua), permitindo o sepultamento de diversos membros da mesma família.

O local está organizado em alas e ruas, e a estrutura contará com uma capela para a realização de últimas homenagens e pergolados na área das criptas familiares. O empreendimento é gerenciado pelos empresários João Carlos Dalla Vecchia e Wilson Kazuo Ito, e destaca-se por oferecer condições acessíveis e facilidade de negociação.

A abertura do Campo Santo Alto da Paz ocorre em um momento de necessidade em Vilhena, onde o cemitério público, o Cristo Rei, tem enfrentado problemas de superlotação e alta demanda.

Para garantir o atendimento a toda a comunidade, o cemitério-parque particular estabeleceu uma parceria com o Município para realizar sepultamentos via Assistência Social, especialmente utilizando as gavetas verticais. O empreendimento consolida-se como uma nova e organizada opção para a cidade e região.