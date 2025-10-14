Comerciante denuncia mensagens ameaçadoras atribuídas a facção criminosa em Chupinguaia

Na tarde desta terça-feira, 14 de outubro, um comerciante procurou o quartel da Polícia Militar em Chupinguaia para registrar uma ocorrência após receber mensagens ameaçadoras por meio do aplicativo WhatsApp.

Segundo o relato, o homem recebeu mensagens de um número desconhecido com frases como “e aí, vamos fechar negócio?” e outras expressões que faziam referência a “fechamento” e “sintonia”, termos comumente usados por integrantes de facções criminosas.

Ao questionar quem estava enviando as mensagens e qual seria o assunto, o interlocutor se recusou a se identificar, apagando as conversas logo após serem visualizadas. Em uma das mensagens, o autor afirmou: “vocês sabem quem somos, também sabemos quem são vocês; queremos fechar pra não ter guerra”, o que fez a vítima se sentir ameaçada.

Temendo pela própria segurança, o comerciante registrou a ocorrência para que as autoridades competentes adotem as providências cabíveis.