Criminosos invadem residência e furtam panela elétrica em Vilhena

Na madrugada desta terça-feira, 14 de outubro, uma residência localizada na Avenida 15 de Novembro, bairro São José, em Vilhena, foi alvo de furto.

A Polícia Militar foi acionada após o morador relatar que havia percebido a presença de pessoas em seu quintal.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a vítima entrou em contato com um amigo informando que estava sendo furtada, momento em que o homem acionou a guarnição da Rádio Patrulha. Ao chegar ao local, o morador contou que ouviu barulhos de passos e, em seguida, percebeu que os suspeitos haviam pulado o muro e fugido levando uma panela elétrica.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que deverá investigar o crime.