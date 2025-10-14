Deputado Delegado Camargo apoia festa do Dia das Crianças em Porto Velho

Neste domingo (12), o bairro Três Marias, em Porto Velho, foi palco de uma grande celebração em homenagem ao Dia das Crianças. Mais de 500 pessoas participaram do evento, que foi marcado por alegria, solidariedade e o fortalecimento dos laços comunitários.

O deputado estadual Delegado Camargo esteve presente e apoiou a realização da festividade, reforçando seu compromisso com ações sociais que promovem a inclusão e valorizam o trabalho das entidades dedicadas ao bem-estar das famílias de Rondônia.

A festa foi organizada pela Associação Sorriso do Amanhã, conhecida pelo trabalho social desenvolvido na capital. Fundada em 2019 na Base Aérea de Porto Velho por Luiz Henrique e Eduardo Ancheta, a iniciativa começou com a entrega de sopas à comunidade e, com o tempo, conquistou a colaboração de inúmeros voluntários.

Durante o período da pandemia da Covid-19, o projeto teve papel essencial no auxílio a centenas de famílias, com a distribuição de cestas básicas, alimentos e apoio social. Em 2023, a iniciativa tornou-se oficialmente a Associação Sorriso do Amanhã, ampliando sua atuação e se consolidando como uma importante referência em solidariedade e transformação social.

Hoje, a entidade realiza campanhas em datas comemorativas, promove atendimentos médicos voluntários e atua em situações emergenciais, como enchentes e períodos de seca, sempre visando amparar as pessoas que mais necessitam.

O apoio do deputado Delegado Camargo à celebração demonstra a relevância das parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, contribuindo para que ações como essa continuem levando esperança, alegria e cidadania às comunidades de Porto Velho.