Deputado Luizinho Goebel pede reforma estrutural e ampliação de pessoal para Escola Marechal Rondon em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel protocolou uma série de indicações junto ao Governo do Estado de Rondônia, com foco na melhoria da E.E.E.F. Marechal Rondon, no município de Vilhena (RO). As propostas, apresentadas em 25 de Setembro de 2025, visam tanto a infraestrutura quanto o quadro de profissionais da instituição de ensino.

As indicações foram encaminhadas à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e cobram ações em três frentes principais:

Reforma e Manutenção:

A primeira indicação solicita que seja realizada a reforma estrutural, elétrica e a pintura completa da escola e da quadra poliesportiva da E.E.E.F. Marechal Rondon. O objetivo é garantir um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Ampliação e Atualização de Pessoal:

Em relação ao quadro de funcionários, o parlamentar indica a necessidade de atualização de professores e profissionais em educação da escola. A medida busca suprir carências de pessoal e assegurar a qualidade do ensino oferecido aos alunos.

Construção e Ampliação de Espaços:

Por fim, a terceira indicação foca na ampliação da infraestrutura esportiva e cultural da escola. O pedido é para que a SEDUC realize a construção de um auditório e de novos vestiários junto à quadra poliesportiva da E.E.E.F. Marechal Rondon.

As indicações de Luizinho Goebel buscam otimizar as condições de trabalho e estudo na escola Marechal Rondon, respondendo às demandas da comunidade escolar de Vilhena. O Governo de Rondônia e a SEDUC deverão analisar os pedidos para definir as próximas etapas.