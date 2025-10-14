Festa “Faça uma Criança Feliz” reúne mais de 300 pessoas no bairro Assosete em Vilhena; veja fotos

No último domingo, 12 de outubro, o bairro Assosete foi palco da 3ª edição da festa “Faça uma Criança Feliz”, organizada pela empresária Lucicleide Lopes, conhecida carinhosamente como Cleide, proprietária do Mercado Rei Davi.

O evento, que já se tornou uma tradição na comunidade, contou com o apoio da deputada Rosangela Donadon, do vereador Celso, do deputado Luizinho Goebel, além da Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura e diversos empresários locais.

Segundo Cleide, a programação foi marcada por momentos de diversão e solidariedade. As crianças participaram de brincadeiras, sorteios de bicicletas e brinquedos, e ainda saborearam cachorro-quente, picolé, bolos, doces e salgadinhos. A festa também contou com pula-pula e outras atividades recreativas, garantindo muita alegria para as famílias presentes.

Mais de 300 pessoas participaram da celebração, superando as expectativas das edições anteriores. Emocionada, Cleide destacou. “A palavra é gratidão por ter o privilégio de fazer muitas crianças felizes. Já estou me preparando para a próxima, a Páscoa Feliz”.