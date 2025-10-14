FIMCA promove 1ª edição da Night Run 2025 em Vilhena

FIMCA Vilhena anunciou a realização da 1ª Corrida FIMCA Night Run 2025, um evento esportivo que promete reunir atletas e entusiastas da corrida de toda a região.

A competição será realizada no dia 15 de novembro, com concentração e largada no estacionamento da FIMCA Vilhena, localizada na Avenida José do Patrocínio.

A corrida contará com duas modalidades, abrangendo o público infantil (Kids) e adulto, oferecendo uma oportunidade de lazer, saúde e integração para participantes de diferentes idades.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas de forma online pelo site www.esportecorrida.com.br/1acorridafimcarun.

Com o lema “A FIMCA já deu a primeira largada. Agora é com você!”, a instituição reforça o convite à comunidade para participar do evento e vivenciar uma experiência esportiva marcante em Vilhena.

A 1ª Corrida FIMCA Night Run 2025 é uma realização das Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA Vilhena.



Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (69) 9 9908-5584.