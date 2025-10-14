Homem é encontrado morto dentro de residência em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira, 14 de outubro, para atender uma ocorrência de localização de cadáver em uma residência na Rua 1711, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com uma familiar da vítima, que relatou que o homem possuía histórico de transtornos psiquiátricos, dificuldades de locomoção e enfrentava diversos problemas de saúde.

De acordo com o relato, no último dia 11, o homem havia sofrido uma queda na via pública, batendo a cabeça e apresentando uma lesão visível. Na manhã desta terça-feira, por volta das 7h, a irmã percebeu que ele não havia se levantado, como de costume, e ao tentar acordá-lo constatou que já estava sem vida.

Diante da situação, a Polícia Militar realizou o isolamento do local e acionou a perícia técnica para os procedimentos de praxe. O corpo foi removido para exames que deverão apontar a causa da morte.