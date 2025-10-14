Homem é flagrado com porções de crack e cocaína durante patrulhamento da PM em Chupinguaia

No início da madrugada desta terça-feira, 14 de outubro, a Polícia Militar realizava patrulhamento no município de Chupinguaia quando se deparou com um homem em atitude suspeita na Avenida Primavera.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem e a busca pessoal.

Durante a revista, os policiais encontraram duas porções de substância aparentando ser crack e uma porção de cocaína, todas embaladas e prontas para consumo, além da quantia de R$ 277,00 em espécie.

Questionado, o abordado afirmou ser o proprietário das substâncias encontradas. O dinheiro foi conferido e devolvido, uma vez que não havia indícios de envolvimento direto com o tráfico de drogas.

Diante da situação, o homem foi encaminhado ao quartel da Polícia Militar, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de entorpecentes.