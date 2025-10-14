Homem é preso com porções de crack em ponto conhecido por tráfico em Vilhena

Na noite desta segunda-feira (13), por volta das 20h, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em uma residência abandonada, localizada na Rua 1513, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O local é conhecido das autoridades por ser utilizado como ponto de encontro de usuários e traficantes de entorpecentes.

Durante patrulhamento de rotina, a guarnição da Rádio Patrulha avistou um grupo de pessoas que tentou se dispersar ao notar a aproximação da viatura. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram abordagem e revista pessoal nos indivíduos.

Um dos abordados foi flagrado tentando colocar um objeto na boca para esconder o material ilícito. Após determinação policial para que o retirasse, foi constatado que ele portava 30 porções de substância entorpecente do tipo crack, embaladas individualmente em pequenas sacolas plásticas, comumente utilizadas para venda.

O suspeito confessou que havia acabado de chegar ao local e ainda não havia realizado nenhuma comercialização. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial junto com a droga apreendida.

Os outros cinco indivíduos presentes foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles, sendo liberados após orientação da equipe policial.