Homem é preso em Corumbiara suspeito de participar de furto de quatro caminhonetes em Porto Velho

A Polícia Militar de Rondônia prendeu um homem suspeito de integrar um grupo responsável pelo furto de quatro caminhonetes na região de Porto Velho.

A prisão ocorreu na noite da última quarta-feira (8), após o indivíduo procurar ajuda em um posto de combustível localizado na área rural de Corumbiara.

A Força Tática de Cerejeiras foi acionada e, com apoio da guarnição local, localizou uma caminhonete modelo S10, de placa RSX-9I70, abandonada nas proximidades de uma fazenda. Durante a abordagem, o suspeito apresentou versões contraditórias sobre a origem do veículo e acabou confessando participação no crime.

O homem, de 21 anos, afirmou inicialmente que havia sido contratado por uma pessoa desconhecida para transportar a caminhonete de Porto Velho até Cerejeiras. No entanto, após verificação e questionamentos, os policiais descobriram que a história não era verdadeira.

As investigações apontam que o suspeito, morador de Cacoal, recebeu informações sobre quatro caminhonetes em uma fazenda próxima a Porto Velho. Ele teria convidado outro indivíduo para participar do furto, e ambos viajaram de ônibus até a capital. No local, se uniram a outros comparsas de diferentes cidades e realizaram o furto dos veículos.

Equipes policiais de Cacoal e Vilhena confirmaram, junto aos responsáveis de uma fazenda na região de Porto Velho, que as caminhonetes haviam sido furtadas. Os veículos são:

S10, placa OHV-4D58 S10, placa PHR-8J03 S10, placa RSX-9J00 S10, placa RSX-9I70 (recuperada)

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, juntamente com a caminhonete recuperada pela Polícia Militar.