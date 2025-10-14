PF e IBAMA desativam serrarias clandestinas em operação contra extração ilegal de madeira em terra indígena em RO

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), deflagrou na última quinta-feira (9) a Operação Hide Sawmill, com o objetivo de combater a extração ilegal de madeira na Terra Indígena Rio Mequéns.

Durante a ação, as equipes localizaram e desativaram duas serrarias clandestinas, além de apreender dois tratores utilizados nas atividades ilegais.

A operação mobilizou policiais federais e analistas ambientais em áreas de difícil acesso, com o intuito de interromper a extração e o beneficiamento irregular de madeira dentro da área de preservação.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de invasão de terras da União, exploração ilegal de recursos naturais e associação criminosa.