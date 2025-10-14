Polícia Civil prende foragido acusado de homicídio em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, deflagrou nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2025, a Operação Venator, com o objetivo de capturar o autor de um crime de homicídio e garantir que a Justiça prevaleça.

O nome da operação, Venator — que vem do latim e significa “caçador” — simboliza a busca incessante e estratégica de um alvo, representando o empenho das forças de segurança na localização e prisão de foragidos perigosos.

Durante a ação, as equipes coordenadas pela DERCCV localizaram e prenderam o foragido no município de Vilhena. Embora possuísse endereço fixo na cidade, o homem vinha se escondendo em fazendas da região desde a conclusão das investigações que comprovaram sua participação direta no assassinato de Ademir Zeni.

O cerco foi resultado de um trabalho investigativo minucioso, que reuniu informações de campo e inteligência policial. A operação culminou na prisão do suspeito sem resistência. Após ser capturado, ele foi conduzido à unidade da Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos de praxe e permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com as investigações, o homem é apontado como um dos autores do homicídio ocorrido na noite de sexta-feira, 18 de julho de 2025, em frente a um bar localizado na Rua 1512, esquina com a Avenida 731, em Vilhena.

Na ocasião, segundo testemunhas, a vítima foi brutalmente agredida com socos, chutes e golpes de capacete após uma discussão motivada pelo furto de uma mangueira de jardim e uma extensão de fio de cobre. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte, 19 de julho.

Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil reforça seu compromisso com a elucidação de crimes contra a vida e com a responsabilização de seus autores, reafirmando o papel da instituição na promoção da justiça e da segurança pública em Vilhena e em todo o estado de Rondônia.

A corporação destaca ainda que a colaboração da comunidade é fundamental para o êxito das investigações e a captura de criminosos.