Vilhena se destaca no Jogos Intermunicipais de Rondônia com vice-campeonato na capoeira

Nesse fim de semana (10, 11 e 12 de outubro), aconteceu em Ji-Paraná, mais uma edição do JIR – Jogos Intermunicipais de Rondônia, reunindo atletas de todo o estado em diversas modalidades esportivas.

A cidade de Vilhena marcou presença na competição com uma delegação formada por quatro atletas da escola NASCE Capoeira, sob a liderança do técnico Odair Belarmino (Ki-Suco).

A equipe vilhenense teve um ótimo desempenho na modalidade de capoeira, conquistando resultados expressivos. O grande destaque foi o vice-campeonato da atleta Elsie Souza (Vampira), que brilhou em uma disputa acirrada entre competidoras experientes e com reconhecimento no cenário nacional.

O resultado reafirma a força da capoeira vilhenense, que pelo terceiro ano consecutivo sobe ao pódio nos Jogos Intermunicipais de Rondônia. Segundo o técnico Odair Belarmino, o resultado é fruto de muita dedicação, treino e comprometimento ao longo do ano.

“Estamos muito felizes com o desempenho dos nossos atletas. Cada resultado mostra que a capoeira de Vilhena tem crescido e ganhado espaço no estado. Nosso objetivo é continuar trabalhando com foco e determinação para alcançar conquistas ainda maiores nas próximas edições”, destacou o técnico.

A participação da equipe da NASCE Capoeira no JIR reforça o compromisso do município com o fortalecimento da capoeira como esporte, cultura e ferramenta de inclusão social. Com o apoio contínuo de instituições e da comunidade, Vilhena segue se consolidando como referência no cenário da capoeira em Rondônia.