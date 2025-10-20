Conselho Tutelar identifica caso de abandono de incapaz durante atendimento a vítima de estupro em Vilhena

Na noite de domingo, 19, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela equipe do Conselho Tutelar para registrar uma ocorrência de abandono de incapaz, identificada durante o atendimento a um caso de estupro de vulnerável em Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, uma conselheira realizava acompanhamento da vítima de estupro, uma adolescente, no Hospital Regional, quando foi informada por ela que havia deixado sua irmã, de 9 anos, sozinha em casa, pois a mãe estava ausente.

Diante da situação, a conselheira foi até o endereço informado e constatou que a criança não se encontrava na residência, sendo localizada posteriormente na casa de vizinhos.

A menina foi levada ao hospital para permanecer junto à irmã, sob a custódia de outra conselheira. No local, a mãe das crianças foi encontrada na recepção e confirmou que havia passado o dia fora deixando as filhas desacompanhadas.

A mulher foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, acompanhada por representantes do Conselho Tutelar, para o registro da ocorrência e adoção das providências legais cabíveis.