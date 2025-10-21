Suspeito de tentativa de homicídio foge da polícia, sofre queda e é preso armado em Vilhena

Um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada na manhã desta terça-feira, 21, foi preso pela Polícia Militar após perseguição pelas ruas de Vilhena (leia mais AQUI).

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, após o registro do crime, testemunhas informaram a placa e as características da motocicleta utilizada.

O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, em apoio a outras guarnições, iniciou o monitoramento e localizou o suspeito trafegando pelo bairro Parque São Paulo.

Ao receber ordem de parada, o homem desobedeceu e fugiu em alta velocidade, desrespeitando a sinalização e colocando em risco pedestres e motoristas. Durante a fuga, chegou a atravessar a feira livre da Avenida Paraná, quase atropelando feirantes e frequentadores.

O acompanhamento tático seguiu por várias ruas até que, ao tentar uma conversão na Rua 611, o motociclista perdeu o controle, caiu e sofreu ferimentos leves.

Na revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada, seis munições intactas e uma porção de maconha. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o suspeito ao Hospital Regional, de onde ele foi liberado após atendimento.

Segundo a polícia, o homem admitiu portar a arma para se defender de uma facção criminosa rival. Ele também não possuía habilitação.

A motocicleta usada na fuga e outros materiais encontrados em sua residência foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

A guarnição entrou em contato com a vítima, que informou não ter sofrido lesões físicas e compareceu à Unisp para ser apresentada ao comissário de plantão e relacionada ao caso.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial de plantão para as devidas providências.