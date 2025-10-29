Após 15 anos, Anísio Ruas reassume titularidade do Procon em Vilhena

O professor e ex-vereador Anísio Ruas é o novo titular do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), órgão público responsável por proteger e garantir os direitos dos consumidores nas relações de consumo, em Vilhena.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 29, ele informou que assumiu o órgão no início do mês. Ele retorna ao cargo após 15 anos, exercendo a titularidade do Procon, pela primeira vez, de 2005 a 2010. “O trabalho principal do Procon é atuar para equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores, orientando, fiscalizando e mediando conflitos”, destacou.

Professor de formação, Anísio Ruas dedicou grande parte de sua carreira à gestão pública em Vilhena, ocupando cargos estratégicos: nas titularidades da Secretaria de Esportes e Cultura (2011 a 2012), Presidente da Fundação Cultural (2013 a 2016), e foi vereador na legislatura 1997/2000, além de ter assumido posteriormente como suplente.

Por outro lado, Ruas enfatiza a importância da cultura e da educação para o desenvolvimento municipal. Com disposição para o trabalho em equipe e motivação para o aprendizado e desenvolvimento constante, ele continua contribuindo ativamente para a comunidade de Vilhena em suas diversas áreas de atuação.