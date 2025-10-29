Assembleia Legislativa de Rondônia lança edital de concurso público com salários de até R$ 24 mil

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (29), o edital do 2º concurso público da Casa de Leis.

As provas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026, com oferta de 200 vagas imediatas e 225 para cadastro reserva, contemplando cargos de níveis médio, médio técnico e superior.

Os salários variam de R$ 6.503,55 a R$ 24.078,42, com carga horária de 40 horas semanais. Os servidores também terão direito aos auxílios transporte e alimentação, que somam R$ 1 mil.

As inscrições estarão abertas entre 3 de novembro e 4 de dezembro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas variam conforme o cargo:Consultor Legislativo – R$ 180,00; Analista Legislativo – R$ 130,00; e Assistente Legislativo – R$ 100,00

As provas serão aplicadas nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.

CARGOS, VENCIMENTOS E ESPECIALIDADES

– Nível superior, com remuneração de R$ 24.078,42: Assessoramento em Orçamento, Assessoramento Legislativo

– Nível superior, com remuneração de R$ 9.575,93: Área Administrativa; Administração; Arquitetura; Arquivologia; Assistência Social; Biblioteconomia; Comunicação Social – Jornalismo; Comunicação Social – Relações Públicas; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Contabilidade; Engenharia Civil; Engenharia de Segurança do Trabalho; Engenharia de Computação; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica e Telecomunicação; Engenharia Mecânica; Estatística; Matemática; Pedagogia; Processo Legislativo; Apoio à Advocacia; Psicologia; Redação e Revisão; Taquigrafia; Tecnologia da Informação – Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia da Informação – Banco de Dados; e Tecnologia da Informação – Infraestrutura de Redes e Comunicação.

– Nível médio / técnico, com remuneração de R$ 6.503,55: Sem especialidade; Técnico em Arquivo; Técnico em Contabilidade; Técnico em Desenho de Construção Civil; Técnico em Edificações; Técnico em Eletromecânica / Eletrotécnica; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Informática; Técnico em Logística; Técnico em Produção de Áudio e Vídeo; Técnico em Comunicação Visual; Técnico em Segurança do Trabalho; e Técnico em Tradução e Interpretação de Libras.

