Atleta vilhenense conquista feito inédito e se torna tricampeão mais jovem do país no ciclismo

O jovem vilhenense Pedro Henrique Perazzolli entrou para a história do esporte nacional ao conquistar um feito inédito no ciclismo brasileiro.

Com apenas 13 anos de idade, o atleta se tornou o primeiro tricampeão em um único campeonato na história da modalidade, alcançando resultados expressivos em diferentes categorias da Federação Rondoniense de Ciclismo.

Durante a competição, o ciclista foi campeão nas categorias Infanto-juvenil (12 a 14 anos), Juvenil (15 e 16 anos) e Júnior (16 e 17 anos), superando adversários mais velhos e experientes. O desempenho surpreendente chamou a atenção da comunidade esportiva e consolidou seu nome como o mais jovem campeão estadual da história da federação.

O campeonato, reconhecido oficialmente pela entidade, representou um marco para o ciclismo brasileiro, já que nunca antes um competidor havia vencido três categorias distintas em uma mesma edição.

Com talento, dedicação e disciplina, o jovem atleta demonstra ser uma das grandes promessas do ciclismo nacional. Sua conquista reforça o potencial das novas gerações do esporte e inspira outros jovens que sonham em alcançar destaque nas competições estaduais e nacionais.