Audiência pública em Costa Marques fortalece integração entre Brasil e Bolívia e reforça compromisso com o desenvolvimento da região de fronteira

Audiência pública proposta pela deputada Gislaine Lebrinha reuniu autoridades brasileiras e bolivianas em Costa Marques para discutir o fortalecimento das relações entre os países e impulsionar o desenvolvimento do Vale do Guaporé.

A deputada estadual Gislaine Lebrinha realizou, em 23 de outubro, uma audiência pública em Costa Marques que reuniu autoridades do Brasil e da Bolívia. O encontro teve como objetivo fortalecer os laços entre os dois países e apresentar o projeto de desenvolvimento voltado à comunidade quilombola do Forte Príncipe da Beira, na região de fronteira.

Durante a audiência, a parlamentar destacou a relevância da integração regional e da geração de oportunidades para os moradores do Vale do Guaporé.

“Essa audiência é muito importante para que a gente possa estar avançando o projeto de integração entre Brasil e Bolívia. Projeto esse que vem sendo trabalhado há mais de uma década. Hoje é um dia histórico, não só para Costa Marques, mas para todo o nosso lado de Rondônia, em especial para o Vale do Guaporé”, ressaltou a deputada.

“Estamos falando de gerar empregos, renda e oportunidades aqui mesmo, para que as crianças e jovens da comunidade possam permanecer e prosperar onde nasceram. O desenvolvimento precisa chegar até vocês, trazendo progresso e dignidade às famílias que constroem essa história.”

A deputada também enfatizou que o fortalecimento das relações binacionais pode representar uma virada econômica e social para o Vale do Guaporé, abrindo espaço para novos investimentos, turismo e intercâmbio cultural.

Um dos nomes mais lembrados durante a audiência, foi o ex-deputado federal Lebrão que participou do evento por meio de vídeo e reforçou o papel da integração como vetor de crescimento econômico e social. Segundo ele, o município de Costa Marques, muitas vezes considerado o fim da linha, pode se tornar o ponto inicial de um intercâmbio comercial entre Brasil e Bolívia. Ele destacou ainda o trabalho da deputada Lebrinha na continuidade do projeto e os resultados alcançados.

Lebrão concluiu sua mensagem com um apelo à comunidade do Forte Príncipe da Beira para que apoie o projeto e contribua para o desenvolvimento do município e do estado de Rondônia. “Peço carinhosamente à população do Forte Príncipe da Beira que pense em nossas crianças, em nossos jovens, e no futuro de Rondônia.”

A mesa de honra da audiência pública contou com representantes do governo de Rondônia, da Bolívia e de instituições públicas. Entre os participantes estavam:

– Deputada Estadual Gislaine Lebrinha – Proponente da audiência pública

– Deputado Estadual Ismael Crispin – Assembleia Legislativa de Rondônia

– Dr. Alejandro Unzueta – Governador do Departamento do Beni, Bolívia

– Belza Ribera Leigue – Assembleísta Legislativa do Departamento do Beni, Província Mamoré, Bolívia

– Edgar Segundo Rea Avaroma – Assembleísta Legislativo do Departamento do Beni, Província Yacuma, Bolívia

– Cecilia Giraldo Justiniano – Assembleísta Legislativa do Departamento do Beni, Província Moxos, Bolívia

– Osvaldo Roman Parada – Assembleísta Legislativo do Departamento do Beni, Província Mamoré, Bolívia

– Elias Rezende – Chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia

– Dr. Fábio Roberto – Defensor Público do Estado de Rondônia

– Cel. Jefferson Ribeiro da Rocha – Secretário de Estado da Saúde (SESAU/RO)

– Leandro Risso – Coordenador de Operações e Fiscalização do DER/RO

– Dr. Fabiomar – Prefeito do Município de Costa Marques

– Augusto Leonel de Souza Marques – Secretário Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (SIBRA)

– TC Anderson Peixoto – Comando de Fronteira Rondônia / 6º BIS

– Acir Gurgacz – Senador da República (55ª e 56ª Legislaturas)

– Neicicleide (Lulu) – Presidente da Associação Quilombolas do Forte Príncipe da Beira (ASQFORTE)

– Hélio Gomes – Secretário Adjunto de Segurança Pública de Rondônia (SESDEC)

A parlamentar também agradeceu a presença de prefeitos e vereadores parceiros do mandato, que participaram da audiência e reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento do Vale do Guaporé. Entre eles estavam Janete Lins (vereadora de Rolim de Moura), Jéssica da Saúde e Juliana Crestani (vereadoras de Seringueiras), Jair Luiz (prefeito de Alvorada), Diego e Osmar do Idaron (vereadores de Alvorada D’Oeste), Pastor Eber, Jorge Honorato e Agnielde Fotógrafo (vereadores de São Francisco do Guaporé), além de Paulinho da Saúde (vereador de Costa Marques – distrito de São Domingos).

A audiência destacou o compromisso conjunto das autoridades e da comunidade em fortalecer os laços entre Brasil e Bolívia, além de promover o desenvolvimento sustentável do Vale do Guaporé.