Cemitério Cristo Rei se prepara para receber visitantes no Dia de Finados em Vilhena

Nesta quarta-feira, 29, a reportagem do Extra de Rondônia esteve no Cemitério Municipal Cristo Rei para acompanhar os preparativos e melhorias realizadas para o feriado de Finados, em Vilhena.

No local, a equipe constatou que servidores da Secretaria Municipal de Obras executam serviços de limpeza, pintura e manutenção, visando deixar o espaço pronto para receber os visitantes que, no próximo domingo, 2 de novembro, irão prestar homenagens aos entes queridos.

Além disso, comerciantes já começaram a se instalar nas proximidades do cemitério, oferecendo flores, velas e outros produtos tradicionais da data.

Eles relataram estar otimistas com as vendas, apostando em um movimento expressivo durante o feriado.

As ações de manutenção e organização buscam garantir um ambiente adequado e seguro para que a população possa realizar suas homenagens com tranquilidade.

Conforme a programação, haverá uma única missa no cemitério na parte da manhã.

>>>Vídeo: