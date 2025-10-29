Confúcio Moura garante mais de R$ 27 milhões em novos investimentos para RO

Oito municípios rondonienses acabam de ser beneficiados com mais de R$ 27,4 milhões em recursos federais, conquistados pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO). Os valores, obtidos por meio de articulação junto aos ministérios da Economia, Saúde e Cidades, já estão nas contas das prefeituras e vão fortalecer áreas essenciais como infraestrutura, turismo e saúde em várias regiões do estado.
Mais obras e turismo em alta
Pelo Ministério da Economia, foram liberados R$ 7,6 milhões. A maior parte — R$ 6,93 milhões — vai para Porto Velho, em obras de revitalização da orla do Rio Madeira, um investimento que promete impulsionar o turismo e valorizar a capital.
Já Cujubim recebeu R$ 693 mil para a compra de um caminhão prancha, fundamental para o transporte de máquinas e apoio nas ações de infraestrutura local.
Esses investimentos reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização das potencialidades regionais de Rondônia.
Cidades mais estruturadas
Por meio do Ministério das Cidades, comandado pelo ministro Jader Filho, Itapuã do Oeste foi contemplado com R$ 8,6 milhões para recapeamento asfáltico nas vias urbanas — uma das principais demandas da população. As obras vão melhorar o tráfego, reduzir a poeira e garantir mais conforto e segurança para quem vive na cidade.
“O senador Confúcio Moura tem sido um parceiro constante de Rondônia em Brasília. Sua atuação técnica e comprometida tem garantido que os recursos cheguem na ponta, onde as pessoas realmente precisam — nas cidades, nas ruas, nos bairros”, destacou o ministro.
Mais saúde para a população
Na área da saúde, Confúcio Moura assegurou R$ 10,6 milhões junto ao Ministério da Saúde, voltados para o fortalecimento da atenção primária e especializada em seis municípios:
- Jaru – R$ 7,82 milhões
- Pimenta Bueno – R$ 1 milhão
- Cerejeiras – R$ 1 milhão
- Alvorada do Oeste – R$ 500 mil
- Governador Jorge Teixeira – R$ 455 mil
- Nova Brasilândia do Oeste – R$ 400 mil
Com esses recursos, as prefeituras poderão ampliar e modernizar os serviços de saúde, comprar equipamentos e melhorar o atendimento à população.
Vale lembrar que, entre setembro e início de outubro, o senador já havia garantido mais de R$ 18 milhões para a saúde, reafirmando seu compromisso com o bem-estar dos rondonienses.
Trabalho que dá resultado
Ao comentar os novos investimentos, o senador destacou que o foco do seu trabalho é garantir que o dinheiro público se traduza em benefícios concretos para a população.
“Meu trabalho é garantir que cada real destinado a Rondônia se transforme em benefício direto para a nossa gente. São recursos que significam ruas melhores, hospitais equipados, cidades mais bonitas e um futuro mais digno para todos. O que fazemos em Brasília é cuidar de Rondônia com seriedade e carinho”, afirmou Confúcio Moura.