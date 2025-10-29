Confúcio Moura garante mais de R$ 27 milhões em novos investimentos para RO

Oito municípios rondonienses acabam de ser beneficiados com mais de R$ 27,4 milhões em recursos federais, conquistados pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO). Os valores, obtidos por meio de articulação junto aos ministérios da Economia, Saúde e Cidades, já estão nas contas das prefeituras e vão fortalecer áreas essenciais como infraestrutura, turismo e saúde em várias regiões do estado.

Mais obras e turismo em alta

Pelo Ministério da Economia, foram liberados R$ 7,6 milhões. A maior parte — R$ 6,93 milhões — vai para Porto Velho, em obras de revitalização da orla do Rio Madeira, um investimento que promete impulsionar o turismo e valorizar a capital.

Já Cujubim recebeu R$ 693 mil para a compra de um caminhão prancha, fundamental para o transporte de máquinas e apoio nas ações de infraestrutura local.

Esses investimentos reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização das potencialidades regionais de Rondônia.

Cidades mais estruturadas

Por meio do Ministério das Cidades, comandado pelo ministro Jader Filho, Itapuã do Oeste foi contemplado com R$ 8,6 milhões para recapeamento asfáltico nas vias urbanas — uma das principais demandas da população. As obras vão melhorar o tráfego, reduzir a poeira e garantir mais conforto e segurança para quem vive na cidade.

“O senador Confúcio Moura tem sido um parceiro constante de Rondônia em Brasília. Sua atuação técnica e comprometida tem garantido que os recursos cheguem na ponta, onde as pessoas realmente precisam — nas cidades, nas ruas, nos bairros”, destacou o ministro.

Mais saúde para a população

Na área da saúde, Confúcio Moura assegurou R$ 10,6 milhões junto ao Ministério da Saúde, voltados para o fortalecimento da atenção primária e especializada em seis municípios:

Jaru – R$ 7,82 milhões

– R$ 7,82 milhões Pimenta Bueno – R$ 1 milhão

– R$ 1 milhão Cerejeiras – R$ 1 milhão

– R$ 1 milhão Alvorada do Oeste – R$ 500 mil

– R$ 500 mil Governador Jorge Teixeira – R$ 455 mil

– R$ 455 mil Nova Brasilândia do Oeste – R$ 400 mil

Com esses recursos, as prefeituras poderão ampliar e modernizar os serviços de saúde, comprar equipamentos e melhorar o atendimento à população.

Vale lembrar que, entre setembro e início de outubro, o senador já havia garantido mais de R$ 18 milhões para a saúde, reafirmando seu compromisso com o bem-estar dos rondonienses.

Trabalho que dá resultado

Ao comentar os novos investimentos, o senador destacou que o foco do seu trabalho é garantir que o dinheiro público se traduza em benefícios concretos para a população.

“Meu trabalho é garantir que cada real destinado a Rondônia se transforme em benefício direto para a nossa gente. São recursos que significam ruas melhores, hospitais equipados, cidades mais bonitas e um futuro mais digno para todos. O que fazemos em Brasília é cuidar de Rondônia com seriedade e carinho”, afirmou Confúcio Moura.