Cristiane Lopes reforça importância do esporte na educação ao participar dos Jogos Internos do IFRO

A deputada federal reforça parceria com o Instituto Federal de Rondônia e celebra evento que reúne mais de 700 estudantes de 10 unidades em Porto Velho.

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) participou da abertura oficial dos Jogos Internos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), realizada em Porto Velho, com a participação de estudantes de 10 unidades da instituição.

O evento, marcado por entusiasmo e espírito esportivo, é uma celebração da integração entre os campi, valorizando o esporte como ferramenta de aprendizado, disciplina e convivência. Durante a cerimônia, momentos cívicos e simbólicos emocionaram o público, especialmente o acendimento da pira olímpica, que marcou o início oficial das competições.

Para a parlamentar, o incentivo ao esporte é essencial para o desenvolvimento físico e social dos jovens. “Ver tantos jovens emocionados com a abertura dos jogos me fez lembrar do meu tempo de escola, quando eu praticava futebol de salão. Por isso, entendo o quanto o esporte transforma vidas e fortalece valores como respeito, amizade e superação. Em meu mandato, valorizo cada iniciativa que promove o crescimento da nossa juventude. Excelente jogos a todos”, declarou Cristiane Lopes.

O reitor do IFRO, Moisés Souza, destacou a relevância da parceria com o mandato da deputada e agradeceu o apoio a projetos que fortalecem a estrutura e a inclusão dentro da instituição. “A deputada Cristiane Lopes tem sido uma grande parceira do IFRO. Seu apoio tem se refletido em investimentos concretos, como a construção do refeitório no campus Zona Norte, o Projeto Terra Fértil, o Centro de Excelência do Café em Cacoal e o projeto PCD + Mães Atípicas, que é um exemplo de inclusão e inovação. É muito importante contar com parlamentares comprometidos com a educação e com o futuro dos nossos estudantes”, ressaltou o reitor.

Ao encerrar sua participação, a deputada reforçou sua admiração pelo evento e desejou sucesso aos participantes. “Que todos os atletas aproveitem este momento para crescer pessoal e coletivamente, celebrando a amizade, o respeito e a superação. Boa sorte a todos e que os jogos comecem!”, finalizou Cristiane Lopes.