Diversão e solidariedade marcam evento infantil com apoio do deputado Camargo

O Instituto 3D promoveu neste sábado (25) uma grande festa em celebração ao Dia das Crianças, levando alegria, lazer e momentos de confraternização para centenas de famílias de Porto Velho. O evento contou com o apoio do deputado estadual Delegado Camargo e foi marcado por uma ampla programação voltada às crianças e à comunidade local.
O deputado Delegado Camargo destacou a importância de apoiar iniciativas que promovem solidariedade e aproximam o poder público das necessidades reais das comunidades.
“Ver ações como essa acontecendo enche o coração de esperança. Cada sorriso dessas crianças é um lembrete de que cuidar delas é cuidar do futuro de Rondônia”, afirmou o parlamentar.
A celebração encerrou o dia com muita emoção e gratidão, reforçando o papel da solidariedade e da fé na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora.