Diversão e solidariedade marcam evento infantil com apoio do deputado Camargo

Durante toda a tarde, as famílias participaram de atividades recreativas, apresentações culturais, brincadeiras e distribuição de lanches e presentes, criando um ambiente de união e felicidade. A ação buscou valorizar o convívio social e fortalecer os laços entre as famílias da região, especialmente em um momento dedicado à infância.

O deputado Delegado Camargo destacou a importância de apoiar iniciativas que promovem solidariedade e aproximam o poder público das necessidades reais das comunidades.

“Ver ações como essa acontecendo enche o coração de esperança. Cada sorriso dessas crianças é um lembrete de que cuidar delas é cuidar do futuro de Rondônia”, afirmou o parlamentar.