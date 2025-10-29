Em visita ao EXTRA, secretário de segurança de RO apresenta resultados de ações e revela redução de crimes em Vilhena e Chupinguaia

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, coronel Felipe Vital, cumpre visita oficial no município de Vilhena.

Ele esteve na redação do Extra de Rondônia, na tarde desta quarta-feira 29, ocasião em que apresentou os resultados das ações integradas e os avanços tecnológicos implementados na segurança pública do Estado.

Segundo o gestor, os investimentos têm refletido em melhorias expressivas, especialmente nos municípios do Cone Sul, com destaque para Vilhena e Chupinguaia.

Felipe Vital explicou que o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) atingiu um marco histórico, com 350 mil ligações atendidas neste ano, o maior número já registrado. O sistema foi modernizado para garantir transparência e agilidade, permitindo que o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar acessem diretamente os áudios das ocorrências, fortalecendo as investigações e a integração entre as forças. Disse que o CIOP conta atualmente com duas unidades integradas, em Porto Velho e Ji-Paraná, que operam em tempo real e identificam automaticamente a guarnição mais próxima da ocorrência, garantindo uma resposta mais rápida.

O secretário destacou ainda que, com a entrada de servidores civis no atendimento telefônico, policiais e bombeiros foram liberados para o patrulhamento nas ruas. Nas regiões onde não há sinal de telefonia, o CIOP pode ser acionado pelas redes sociais oficiais da Sesdec (Instagram, Facebook e Telegram) ou pelos sites da PM e do Corpo de Bombeiros.

Os resultados no Cone Sul refletem a efetividade da integração e do uso estratégico da tecnologia. Em Vilhena, a redução média dos principais crimes foi de 28,4%, sendo 32% em homicídios, 29,5% em tentativas de homicídio e 43% em roubos. Já em Chupinguaia, a redução foi de 22,9%, com destaque para os furtos (-25,8%) e tentativas de homicídio (-20%). Segundo Vital, esses índices comprovam que as ações conjuntas estão transformando a realidade da segurança pública na região.

Na área da identificação civil, o secretário informou que a regional de Vilhena dispõe de 38 vagas diárias para emissão da nova Carteira Nacional de Identidade (CIN), com dois pontos on-line, já tendo emitido 11.049 documentos, dos quais 1.142 aguardam retirada. Em Chupinguaia, são 13 vagas diárias, com 1.649 identidades emitidas e 248 pendentes. Os distritos de Guaporé, Boa Esperança e Novo Plano são atendidos por essas unidades.

O efetivo da Polícia Militar no Cone Sul é de aproximadamente 250 agentes, além de 30 bombeiros militares que atuam em toda a região. Entre as operações integradas realizadas, destacam-se a Operação Incinerando, voltada ao combate de organizações criminosas; a Operação Catarse, que resultou em prisões por incêndio doloso, tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa; a Operação Ad Vindictam, que prendeu um foragido por feminicídio vindo do Mato Grosso; e a Operação Grão Falso, que desarticulou um esquema de desvio e venda irregular de grãos em Vilhena e municípios vizinhos.

Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, o coronel Felipe Vital também foi questionado sobre a possibilidade de disputar uma vaga nas próximas eleições. Ele afirmou que está concentrado em sua missão à frente da segurança pública, mas reconheceu que seu nome tem sido citado em enquetes e pesquisas, o que considera um reflexo positivo do trabalho desenvolvido. Segundo ele, “a prioridade agora é continuar fortalecendo a segurança pública de Rondônia, mas o futuro pertence a Deus”.