“Entre Elas” reúne mulheres em tarde de elegância, música e conscientização em Vilhena; veja fotos

O evento “Entre Elas”, realizado no último sábado, 25, na Chácara Palmeira Azul, em Vilhena, reuniu mulheres em uma noite de celebração, música, vinhos e reflexão sobre autocuidado e solidariedade.

A iniciativa destacou a importância da união feminina, da valorização da autoestima e da prevenção à saúde da mulher, em sintonia com a campanha Outubro Rosa.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Daniele Naconechny, psicóloga, embaixadora da Wine e idealizadora do Entre Elas, explicou que o evento foi pensado para proporcionar conexão, inspiração e fortalecimento mútuo entre mulheres. “Nosso objetivo foi criar um espaço onde cada mulher pudesse se sentir acolhida, valorizada e parte de uma rede de apoio. Celebrar juntas é reconhecer a força que existe em cada uma de nós.”

A programação teve início no fim da tarde, com uma ambientação cuidadosamente planejada para criar uma experiência sensorial completa. As convidadas foram recepcionadas com uma seleção de vinhos finos — branco, rosé, cabernet, malbec e merlot — além de espumantes brut e moscatel.

A trilha sonora começou com uma apresentação instrumental de violino, seguida do show do cantor Gui Ferreira, que trouxe repertório sertanejo animado e envolvente, incentivando a participação de todas.

O cardápio da noite ofereceu aperitivos que harmonizaram com os vinhos, criando um ambiente de sofisticação e descontração. Entre brindes e conversas, as participantes compartilharam momentos de conexão e celebração, fortalecendo laços e experiências de empoderamento.

Durante o evento, foram realizados sorteios de diversos prêmios oferecidos por empresas parceiras, incluindo procedimentos estéticos, tratamentos corporais e cupons de desconto. Mais do que brindes, essas iniciativas reforçaram a importância do cuidado pessoal e do reconhecimento da autoestima feminina.

Segundo Daniele Naconechny, o Entre Elas também teve caráter solidário. “Queríamos que cada participante saísse daqui com o sentimento de pertencimento e a certeza de que cuidar de si mesma é um ato de amor. A união entre mulheres é uma força transformadora e essencial”.

Para a organizadora, o evento foi um espaço de expressão, pertencimento e fortalecimento coletivo. “O Entre Elas é sobre acolher e ser acolhida, sobre enxergar a mulher ao lado como aliada e não como rival. É a celebração do feminino em sua forma mais genuína, com respeito, sensibilidade e força”.

A noite encerrou-se sob um clima de emoção e gratidão. Para Daniele, a experiência confirmou que a união feminina é capaz de transformar ambientes e fortalecer propósitos. “Ver cada sorriso, cada abraço e cada demonstração de afeto foi a confirmação de que estamos no caminho certo. E lembrem-se, ‘Por trás de toda mulher forte sempre tem outra apoiando’, finalizou.

Clique na imagem para ampliar:

Ganhadoras dos sorteios: