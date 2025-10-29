Joaninha e Equipe J99 realizam show de FMX em Colorado do Oeste

O piloto Gilmar “Joaninha” Flores, dez vezes campeão brasileiro de Freestyle Motocross (FMX) e principal nome da modalidade no país, realiza neste sábado (1º) o espetáculo “Sábado Radical” em Colorado do Oeste.

A apresentação, que promete fortes emoções, acontece a partir das 17h, na Rua Humaitá, em frente ao Sicoob, e contará também com a atração “Fúria em 4 Rodas – Show de Manobras em Carros”.

“Retornar a Rondônia é sempre motivo de alegria. O público rondoniense tem uma energia contagiante e uma paixão genuína pelo motocross. Colorado do Oeste nos recebe com muito carinho e vamos entregar um espetáculo que vai marcar a cidade. É gratificante ver a paixão pelo FMX na região e poder fazer parte dessa história”, destacou Joaninha.

Reconhecido internacionalmente por suas participações em grandes eventos como Red Bull X-Fighters e X Games Brasil, Joaninha lidera a Equipe J99 Freestyle Show, referência nacional em performances profissionais de FMX. O time reúne pilotos de alto nível, como Robertt Fire, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro da modalidade.

Entre as manobras de destaque executadas por Joaninha estão o underflip — movimento que se tornou sua assinatura, um backflip fora do eixo de rotação —, além de underflip heel clicker, backflip double can indian air, backflip Superman, backflip nec-nec e backflip no hands. Segundo o piloto, a execução das manobras depende de condições climáticas e estruturais do evento.

Com mais de duas décadas de trajetória, a Equipe J99 atua com estrutura própria, incluindo rampas, equipamentos de segurança e equipe técnica especializada. As apresentações contam com locução de Jaques Fernandes e ambientação sonora do DJ Feio, garantindo um espetáculo completo e de alto nível.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, com apoio do deputado estadual Cássio Góis e do Governo de Rondônia, por meio da SETUR.

A Equipe J99 é considerada a principal referência do Freestyle Motocross no Brasil, sob a liderança de Gilmar “Joaninha” Flores, primeiro brasileiro a avançar para a segunda fase do Red Bull X-Fighters (8º lugar no Rio de Janeiro, em 2008) e 5º colocado no Campeonato Mundial de FMX – Night of the Jumps. A equipe mantém treinamento contínuo em seu Centro de Treinamento em Sinop (MT), que conta com recepção inflável para saltos, garantindo segurança e inovação nas performances.

Redes sociais:

Instagram: @joaninha99fmx

TikTok: @joaninhamotocross

YouTube: @EquipeJ99