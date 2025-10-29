Libertadores: Flamengo e Palmeiras buscam vaga na final e premiação milionária

Flamengo e Palmeiras decidem, nesta quarta (29) e quinta-feira (30), respectivamente, o futuro das equipes na Copa Libertadores da América.

Além da classificação, a vaga na próxima fase garante aos clubes a chance de reforçar ainda mais os cofres de duas das maiores potências econômicas da América do Sul.

A presença na final do torneio assegura, no mínimo, US$ 7 milhões (cerca de R$ 39,7 milhões), já que o time que avançar termina ao menos como vice-campeão. O vencedor, por sua vez, recebe US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

A temporada é histórica para o continente. A Libertadores de 2025 faz parte de um investimento recorde da Conmebol em suas competições. Somando todos os torneios, incluindo a Copa Sul-Americana, a entidade distribuirá um total de US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão) em premiações neste ano.

Premiação da Libertadores 2025 por fase

Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória

US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

US$ 1,25 milhão Quartas de final: US$ 1,7 milhão

US$ 1,7 milhão Semifinal: US$ 2,3 milhões

US$ 2,3 milhões Vice-campeão: US$ 7 milhões

US$ 7 milhões Campeão: US$ 24 milhões

Lucros de Flamengo e Palmeiras até o momento

Com a vaga entre os quatro melhores, a dupla brasileira soma US$ 8,25 milhões em premiação fixa, com diferença nos valores extras pelas vitórias na fase de grupos.

A Conmebol pagou US$ 3 milhões fixos e US$ 330 mil por triunfo na primeira fase. O Palmeiras venceu seis partidas e acumulou US$ 1,98 milhão em bônus. Já o Flamengo somou três vitórias, o que rendeu US$ 990 mil.

Assim, o Palmeiras já conquistou US$ 10,23 milhões em premiações na competição, enquanto o Flamengo embolsou US$ 9,24 milhões.

Os valores são apresentados em dólares para evitar distorções causadas pela variação cambial ao longo da disputa.

Caminho até a final

Derrotado por 3 a 0 pela LDU na altitude de Quito, o Palmeiras precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar à final. Caso devolva o placar com três gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 e pode garantir a vaga até mesmo com um empate. Se perder por um gol de diferença, o confronto será decidido nas penalidades. Em caso de derrota por dois ou mais gols, o Rubro-Negro estará eliminado.