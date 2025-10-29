Mulher é agredida por ex-companheiro durante confraternização em Vilhena

No início da madrugada desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Acácia, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a vítima participava de uma confraternização na residência, acompanhada do ex-marido e da atual esposa dele, quando ocorreu um desentendimento entre as mulheres.

Durante a discussão, o homem interveio empurrando a ex-companheira, que sofreu escoriações no braço esquerdo.

Após a agressão, o autor fugiu do local e não foi localizado nas buscas realizadas pela guarnição. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de solicitar medidas protetivas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.