Natan Donadon prestigia leilão da APAE e lembra recursos destinados para Chupinguaia

O ex-deputado federal Natan Donadon prestigiou, no último domingo, 26 de outubro, o tradicional leilão promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Chupinguaia.

Ao chegar ao local, Donadon foi calorosamente recebido pela presidente da entidade, Rosana, pela diretoria e por lideranças políticas locais. Ele parabenizou a diretoria e todos os envolvidos pela realização do evento, que se consolidou como uma tradição no município, especialmente considerando que a APAE atua na região há cinco anos.

Para Donadon, o evento reforça o compromisso social e evidencia a importância de apoiar ações que beneficiam os que mais necessitam. “Devemos valorizar eventos como este, pois incentivam a ação social e ajudam quem mais precisa, neste caso, por meio do apoio à APAE. Durante meu mandato de deputado federal, destinei recursos importantes para o município de Chupinguaia”, afirmou o ex-parlamentar.

Natan Donadon, que exerceu seu mandato de deputado federal de 2005 a 2013, é uma liderança rondoniense que sempre apoiou e incentivou o setor social.