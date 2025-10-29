PM recupera teclado furtado de apartamento em Vilhena

A Polícia Militar recuperou um teclado furtado que estava abandonado em uma residência desocupada no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A ação ocorreu após denúncia anônima informando que o objeto havia sido deixado em uma casa localizada na esquina das ruas 1512 e 1503.

No local, a guarnição da Rádio Patrulha confirmou a veracidade da informação e apreendeu o instrumento.

Durante a verificação, foi constatado que o teclado havia sido furtado de um apartamento na Avenida Rio Grande do Norte, no bairro Cidade Verde II.

De acordo com o registro, também foi levado um violão, que até o momento não foi localizado.